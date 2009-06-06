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Перезагрузить страницу F.A.Q. Расположение клемм масс
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Старый 25.08.2011, 20:43   #1
Gyzmi58
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Re: Электроусилитель руля (часть 2)
Фото массы ЭУРа
Миниатюры
Нажмите на изображение для увеличения Название: 88ce312ef0825a61-main.jpg Просмотров: 8666 Размер: 92.9 Кб ID: 97156  
Последний раз редактировалось Spike@; 12.09.2011 в 14:43.
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Старый 02.09.2011, 20:43   #2
icemania

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Re: Расположение клемм масс








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Старый 02.09.2011, 21:18   #3
Satch
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У отца Приора седан конца 2009 г.в, двигатель 1,6л 16кл, пробег 42200 км. Комплектация с ГУР по тому году, самая простая можно сказать, если не считать Приор с 8кл движком.

Решил среди недели проверить зарядку! Приехал он с работы, я подключил тестер к клеммам АКБ.
На ХХ, прогретая: 13,72В;
на ХХ при включённых потребителях, которые он часто использует зимой (габариты с ближним, печка на 1ю, обогрев заднего стекла и зеркал, магнитола): 12,6В.
Т.е. в первом случае низкое, а во втором чересчур.

Подтянул ремень генератора, заодно думаю дай ка возьмусь за:
массу на кронштейне бачка ГУРа:

массу на двигателе:

массу с клеммы "-" АКБ на кузов:

массу с клеммы "-" АКБ на двигатель:


Другие массы трогать не стал, нет необходимости и смысла!

Все эти массы и их шпильки были очищены от малейшей грязи, зачищены если требуется, смазаны и хорошо затянуты. Перед этим не забыл снять клеммы с АКБ, весь АКБ протёр, клеммы очистил и смазал, сняв так же провода висящие на них и так же очистил и зачистил если надо и смазал, всё хорошо затянул!
Результата не последовало, да и некогда уже было возиться!

На выходных приехал на дачу, и решил закончить. Снял клемму "-" с АКБ...
вытащил и вставил два предохранителя силовой цепи генератора F4, F6 (60 А), в основном блоке предохранителей:

перенесена масса с двигателя (термостата) на шпильку КПП:
отсюда:

сюда (в самом низу на фото):


Результат:
На ХХ, прогретая: 13,85В;
на ХХ при включённых потребителях, которые он часто использует зимой (габариты с ближним, печка на 1ю, обогрев заднего стекла и зеркал, магнитола): 13,1В.

Было бы у меня и у него время, я бы одолжил у друга гараж и модернизировал гену как у себя, установив РН н.о. ...у меня всё шикарно, правда отчёт всё не напишу с 8го января этого года, видимо должен год пройти)))))))))
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Двигатель: RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40.
КПП: Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90.
Антифриз: Cool Stream Standart -40С.
Тормозная жидкость: Liqui Moly Bremsflussigkeit DOT4.
Фильтра: масляный Салют, воздушный BIG GB-9597C, топливный BIG GB-302, салонный ФильтрСервис VF-011n.
Свечи: NGK BCPR6E-11 Made In Japan.
Бензин: BP 95.
Последний раз редактировалось Spike@; 07.09.2011 в 09:46.
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Старый 05.09.2011, 06:21   #4
Spike@
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Re: F.A.Q. Расположение клемм масс
Если у кого будет ещё какая полезная информация, то пишите в личку. Добавим.
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