Satch Московская ячейка



Регистрация: 05.08.2010 Адрес: Юг моск. обл., очень близко к Москве Возраст: 31 Пол: Мужской Автомобиль: ВАЗ-2112 1.5L GLI 16V Сообщений: 2,152 Сказал(а) спасибо: 0 Поблагодарили 12 раз(а) в 7 сообщениях Вес репутации: 12 Вес репутации:





Решил среди недели проверить зарядку! Приехал он с работы, я подключил тестер к клеммам АКБ.

На ХХ, прогретая: 13,72В;

на ХХ при включённых потребителях, которые он часто использует зимой (габариты с ближним, печка на 1ю, обогрев заднего стекла и зеркал, магнитола): 12,6В.

Т.е. в первом случае низкое, а во втором чересчур.



Подтянул ремень генератора, заодно думаю дай ка возьмусь за:

массу на кронштейне бачка ГУРа:



массу на двигателе:



массу с клеммы "-" АКБ на кузов:



массу с клеммы "-" АКБ на двигатель:





Другие массы трогать не стал, нет необходимости и смысла!



Все эти массы и их шпильки были очищены от малейшей грязи, зачищены если требуется, смазаны и хорошо затянуты. Перед этим не забыл снять клеммы с АКБ, весь АКБ протёр, клеммы очистил и смазал, сняв так же провода висящие на них и так же очистил и зачистил если надо и смазал, всё хорошо затянул!

Результата не последовало, да и некогда уже было возиться!



На выходных приехал на дачу, и решил закончить. Снял клемму "-" с АКБ...

вытащил и вставил два предохранителя силовой цепи генератора F4, F6 (60 А), в основном блоке предохранителей:



перенесена масса с двигателя (термостата) на шпильку КПП:

отсюда:



сюда (в самом низу на фото):





Результат:

На ХХ, прогретая: 13,85В;

на ХХ при включённых потребителях, которые он часто использует зимой (габариты с ближним, печка на 1ю, обогрев заднего стекла и зеркал, магнитола): 13,1В.



Было бы у меня и у него время, я бы одолжил у друга гараж и модернизировал гену как у себя, установив РН н.о. ...у меня всё шикарно, правда отчёт всё не напишу с 8го января этого года, видимо должен год пройти))))))))) У отца Приора седан конца 2009 г.в, двигатель 1,6л 16кл, пробег 42200 км. Комплектация с ГУР по тому году, самая простая можно сказать, если не считать Приор с 8кл движком.Решил среди недели проверить зарядку! Приехал он с работы, я подключил тестер к клеммам АКБ.На ХХ, прогретая: 13,72В;на ХХ при включённых потребителях, которые он часто использует зимой (габариты с ближним, печка на 1ю, обогрев заднего стекла и зеркал, магнитола): 12,6В.Т.е. в первом случае низкое, а во втором чересчур.Подтянул ремень генератора, заодно думаю дай ка возьмусь за:массу на кронштейне бачка ГУРа:массу на двигателе:массу с клеммы "-" АКБ на кузов:массу с клеммы "-" АКБ на двигатель:Другие массы трогать не стал, нет необходимости и смысла!Все эти массы и их шпильки были очищены от малейшей грязи, зачищены если требуется, смазаны и хорошо затянуты. Перед этим не забыл снять клеммы с АКБ, весь АКБ протёр, клеммы очистил и смазал, сняв так же провода висящие на них и так же очистил и зачистил если надо и смазал, всё хорошо затянул!Результата не последовало, да и некогда уже было возиться!На выходных приехал на дачу, и решил закончить. Снял клемму "-" с АКБ...вытащил и вставил два предохранителя силовой цепи генератора F4, F6 (60 А), в основном блоке предохранителей:перенесена масса с двигателя (термостата) на шпильку КПП:отсюда:сюда (в самом низу на фото):Результат:На ХХ, прогретая: 13,85В;на ХХ при включённых потребителях, которые он часто использует зимой (габариты с ближним, печка на 1ю, обогрев заднего стекла и зеркал, магнитола): 13,1В.Было бы у меня и у него время, я бы одолжил у друга гараж и модернизировал гену как у себя, установив РН н.о. ...у меня всё шикарно, правда отчёт всё не напишу с 8го января этого года, видимо должен год пройти))))))))) __________________

Двигатель: RAVENOL Vollsynthetic VSI 5W-40.

КПП: Liqui Moly Hypoid-Getriebeoil TDL (GL-4/GL-5) 75W-90.

Антифриз: Cool Stream Standart -40С.

Тормозная жидкость: Liqui Moly Bremsflussigkeit DOT4.

Фильтра: масляный Салют, воздушный BIG GB-9597C, топливный BIG GB-302, салонный ФильтрСервис VF-011n.

Свечи: NGK BCPR6E-11 Made In Japan.

Бензин: BP 95. Последний раз редактировалось Spike@; 07.09.2011 в 09:46 .