У отца Приора седан конца 2009 г.в, двигатель 1,6л 16кл, пробег 42200 км. Комплектация с ГУР по тому году, самая простая можно сказать, если не считать Приор с 8кл движком.
Решил среди недели проверить зарядку! Приехал он с работы, я подключил тестер к клеммам АКБ.
На ХХ, прогретая: 13,72В;
на ХХ при включённых потребителях, которые он часто использует зимой (габариты с ближним, печка на 1ю, обогрев заднего стекла и зеркал, магнитола): 12,6В.
Т.е. в первом случае низкое, а во втором чересчур.
Подтянул ремень генератора, заодно думаю дай ка возьмусь за:
массу на кронштейне бачка ГУРа:
массу на двигателе:
массу с клеммы "-" АКБ на кузов:
массу с клеммы "-" АКБ на двигатель:
Другие массы трогать не стал, нет необходимости и смысла!
Все эти массы и их шпильки были очищены от малейшей грязи, зачищены если требуется, смазаны и хорошо затянуты. Перед этим не забыл снять клеммы с АКБ, весь АКБ протёр, клеммы очистил и смазал, сняв так же провода висящие на них и так же очистил и зачистил если надо и смазал, всё хорошо затянул!
Результата не последовало, да и некогда уже было возиться!
На выходных приехал на дачу, и решил закончить. Снял клемму "-" с АКБ...
вытащил и вставил два предохранителя силовой цепи генератора F4, F6 (60 А), в основном блоке предохранителей:
перенесена масса с двигателя (термостата) на шпильку КПП:
отсюда:
сюда (в самом низу на фото):
Результат:
На ХХ, прогретая: 13,85В;
на ХХ при включённых потребителях, которые он часто использует зимой (габариты с ближним, печка на 1ю, обогрев заднего стекла и зеркал, магнитола): 13,1В.
Было бы у меня и у него время, я бы одолжил у друга гараж и модернизировал гену как у себя, установив РН н.о. ...у меня всё шикарно, правда отчёт всё не напишу с 8го января этого года, видимо должен год пройти)))))))))